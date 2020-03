Coronavirus: Italy’s death toll surges with peak nowhere in sight | DW News

Italy has recorded a staggering rise in the number of deaths from the coronavirus — with 627 people dying there on Friday. It’s the biggest single-day increase registered anywhere since the pandemic began. Italy is now the worst affected country, with more than 4,000 lives lost to the virus so far.

