Coronavirus: “There are no new confirmed cases, no new suspected cases in Hubei on March 18th

Mi Feng, Spokesperson, Chinese National Health Commission (male, Mandarin Chinese, 11 sec): “There are no new confirmed cases, no new suspected cases and no existing suspected cases in Hubei on March 18th”

