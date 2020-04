Covid-19: The long wait for cases in Italy to fall

The Daily Beast correspondent-at-large Barbie-Latza-Nadeau tells The World This Week how warm and sunny Holy Week weather is proving a source of temptation… and concern for Italian health authorities. More in our Good Friday edition of the show…

