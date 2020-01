CRISPR-Cas9: The era of genome editing

It’s called CRISPR-Cas 9 and while the name may not sound impressive, don’t be mistaken: this gene-editing technology is set to change our world in many unpredictable ways. We take a closer look in this edition of Tech 24.

Subscribe to France 24 now:

http://f24.my/youtubeEN

FRANCE 24 live news stream: all the latest news 24/7

http://f24.my/YTliveEN

Visit our website:

http://www.france24.com

Subscribe to our YouTube channel:

http://f24.my/youtubeEN

Like us on Facebook:

https://www.facebook.com/FRANCE24.English

Follow us on Twitter:

Tweets by France24_en