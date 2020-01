French entry ‘Les Misérables’ nominated for best foreign language film Oscar

Months after winning the Jury Prize at the Cannes Film Festival, French director Ladj Ly’s “Les Misérables” will be vying for Oscar glory on February 9 when it takes on Palme d’Or laureate “Parasite” in the best foreign language category.

Subscribe to France 24 now:

http://f24.my/youtubeEN

FRANCE 24 live news stream: all the latest news 24/7

http://f24.my/YTliveEN

Visit our website:

http://www.france24.com

Subscribe to our YouTube channel:

http://f24.my/youtubeEN

Like us on Facebook:

https://www.facebook.com/FRANCE24.English

Follow us on Twitter:

Tweets by France24_en