Global Ideas: New life for waste in India | Global Ideas

Twenty years ago, Vimlendu Jha set up the environmental organization Swechha. It collects garbage from the streets of Delhi. Now its for-profit arm is upcycling some kinds of waste. The proceeds help fund other environmental projects.

