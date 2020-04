Lockdowns in Africa: A price too high? | COVID-19 Special

Subscribe: https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish?sub_confirmation=1

For more news go to: http://www.dw.com/en/

Follow DW on social media:

â–ºFacebook: https://www.facebook.com/deutschewellenews/

â–ºTwitter: https://twitter.com/dwnews

â–ºInstagram: https://www.instagram.com/dw_stories/

Für Videos in deutscher Sprache besuchen Sie: https://www.youtube.com/channel/deutschewelle