Oxfam report highlights wealth inequality ahead of World Economic Forum in Davos

Ahead of the World Economic Forum, NGO Oxfam reports that over 2,000 billionaires have more wealth than 60 percent of the world’s population. Also, a look at the IMF’s new global growth forecast and other issues grabbing attention in Davos.

