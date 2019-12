‘Tis the season to be cultural

Giant sea creature lanterns at Jardin des Plantes, the iconic musical “An American in Paris”, and a trip to the Folies Gruss circus: in this show “Encore!” celebrates the magic of Christmas with three cultural rendez-vous in the French capital.

Subscribe to France 24 now:

http://f24.my/youtubeEN

FRANCE 24 live news stream: all the latest news 24/7

http://f24.my/YTliveEN

Visit our website:

http://www.france24.com

Subscribe to our YouTube channel:

http://f24.my/youtubeEN

Like us on Facebook:

https://www.facebook.com/FRANCE24.English

Follow us on Twitter:

Tweets by France24_en