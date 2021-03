Massive eruption of Indonesia’s Mount Sinabung volcano | DW News

Indonesia’s Mount Sinabung has erupted, sending up a cloud of hot ash 5 kilometers high. It’s the volcano’s largest eruption since 2010. Sinabung is among more than 120 active volcanoes in Indonesia.

Subscribe: https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish?sub_confirmation=1

For more news go to: http://www.dw.com/en/

Follow DW on social media:

►Facebook: https://www.facebook.com/deutschewellenews/

►Twitter: https://twitter.com/dwnews

►Instagram: https://www.instagram.com/dwnews

Für Videos in deutscher Sprache besuchen Sie: https://www.youtube.com/dwdeutsch

#MountSinabung #Volcano #Indonesia