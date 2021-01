Peru: Empowering mountain communities | Global Ideas

Villagers in the Manu Biosphere Reserve are actively engaged in protecting the environment while developing ways to make a sustainable and decent living. New crops, new farming methods, new kinds of jobs, and the arrival of the Internet are all making a difference.

Subscribe: https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish?sub_confirmation=1

For more news go to: http://www.dw.com/en/

Follow DW on social media:

►Facebook: https://www.facebook.com/deutschewellenews/

►Twitter: https://twitter.com/dwnews

►Instagram: https://www.instagram.com/dwnews

Für Videos in deutscher Sprache besuchen Sie: https://www.youtube.com/channel/deutschewelle

#GlobalIdeas #Peru #Manu